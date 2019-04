A Rimini da 29 anni la Pasqua si chiama Paganello, torna la World Beach Ultimate Cup

Sport

Rimini

| 14:38 - 09 Aprile 2019

Giocatrice Paganello impegnata sulla spiaggia di Rimini.

Dal 19 al 22 aprile torna la 29esima edizione del Paganello, il grande torneo di Frisbee che si svolge sulla spiaggia antistante Piazza Marvelli (dal bagno 32 al 54 – l’Arena principale sarà davanti al bagno 39/40).

Da ventinove anni infatti la spiaggia di Rimini a Pasqua si trasforma nel grande villaggio del “Paganello” – la World Beach Ultimate Cup, ovvero la coppa del mondo di frisbee.

Ogni anno, come da tradizione si danno appuntamento a Rimini le migliori formazioni al mondo, che raggiungono la città sull’Adriatico, per sfidarsi nelle 3 giornate di torneo e aggiudicarsi la Coppa del Mondo di Beach Ultimate, la versione su sabbia dell’Ultimate frisbee, nata proprio a Rimini.

Con le 122 squadre iscritte ed oltre 1500 atleti partecipanti, tutto il mondo è rappresentato: giocatori da oltre 30 paesi (tutta Europa, Giappone, USA e, novità dell’edizione, dal Libano e, persino, un giocatore dalla Tunisia che viene a vedere il torneo per poi sviluppare lo sport nel suo paese), questa sarà l’edizione più numerosa della storia dell’evento. Grandi numeri, naturalmente, anche per gli oltre 20 hotel riminesi che ospitano più di 1000 atleti.



COME SI GIOCA AD ULTIMATE

Il beach-ultimate è lo sport di squadra che si gioca con il frisbee. Per giocare bastano due squadre (di 5 giocatori), un campo (su spiaggia 75*25 mt.) e un frisbee. Obiettivo del gioco è far ricevere (con una serie continuata di passaggi) il disco (frisbee) nella meta opposta a quella di partenza (come nel rugby) e le regole sono simili a quelle della pallacanestro e della pallamano, ma non esiste il contatto fisico. Particolarità? Si gioca senza arbitro: non ci sono, infatti, arbitri o direttori di gioco. La regola fondamentale è lo “Spirito del Gioco” che racchiude il rispetto delle regole, dell’avversario e il fair play.



COSA È IL FREESTYLE

Il Freestyle rappresenta, invece, l’anima acrobatica e “creativa” del frisbee: sul bagnasciuga dinanzi ai campi di beach-ultimate, i migliori interpreti di questa disciplina, consistente in evoluzioni acrobatiche con il frisbee a tempo di musica, sicuramente saranno uno spettacolo unico, che varrà la pena vedere.



PAGANELLO È GREEN DAL 2008: + ECO –.EGO

Se oggi la corsa a proporre iniziative per l’ambiente è all’ordine del giorno, al Paganello l’attenzione per l’ambiente che ci circonda arriva da lontano. Si chiama Green Paganello ed è il progetto lanciato nel 2008 al fine di trasformare questa grande manifestazione all’aperto in un evento completamente eco-sostenibile, agendo in particolar modo sulla gestione dell’acqua, dei rifiuti e della produzione di energia elettrica. L'anima green del Paganello, dopo aver ridotto la produzione di rifiuti, sostituito i materiali di consumo inquinanti con quelli ecocompatibili, rivoluzionato il consumo di acqua, utilizzato energia da fonti rinnovabili, quest’anno si concentrerà ancor di più sul tema della plastica; con un impatto tendente a zero sull’uso della stessa, persino negli stand esterni che saranno presenti alla manifestazione.

C’è di più: anche il partner tecnico produttore di frisbee è stato scelto con il Ego medesimo obiettivo: l’azienda tedesca Eurodisc realizza e fornisce i frisbee ufficiali 100% organici, prodotti con un polimero naturale.



KUNG – FU PAGA

Da sempre il Paganello sceglie un titolo diverso per ogni edizione: quest’anno è la volta di Kung fu-Paga, omaggio ad una famosa pellicola di animazione. Il Paganello si è sempre differenziato dagli altri tornei in tutto il mondo grazie alla caratterizzazione dell’evento. Infatti, gli atleti e i riminesi saranno catapultati in un ambiente tutto orientale. Le partite di frisbee nell’Arena principale saranno accompagnate da esibizioni di un Maestro di Kung Fu, che mostrerà questa arte marziale a grandi e piccoli.

Il Paganello si aprirà venerdì 19 aprile con l’immancabile Welcome Party sulla spiaggia.

Una tradizione che va avanti da 29 anni, con vino, sardoncini e pasta gratis per tutti gli atleti. La festa poi continuerà con un DJ set sotto il tendone principale dell’evento, aperto a tutti. Le competizioni entreranno nel vivo da sabato mattina per chiudersi il lunedì di Pasquetta con le finalissime e la grande cerimonia di premiazione.

Diventata una delle eccellenze dell’offerta turistica di Rimini, la manifestazione rappresenta un marchio di qualità e innovazione riconosciuto nel mondo, così come un vero e proprio punto di riferimento e ispirazione per gli appassionati e gli atleti del frisbee ad ogni latitudine.

Il Paganello è un evento a cura della Cota & Tequila Production, coadiuvata dalla ASD Libera Società del Frisbee di Rimini, promosso dal Comune di Rimini, la Regione Emilia-Romagna, la Camera di Commercio di Rimini e APT.

PROGRAMMA:



VENERDÌ 19 APRILE 2019

Spiaggia: Welcome Party dalle 20,00 alle 0,00 DJ set by Max

Tendone: dalle 21,30 Sifu Carlo Tonti http://www.whitecrane.it/Sifu_Carlo_Tonti.php

Tendone: dalle 22,00 alla chiusura DJ set by Dede e Galo



SABATO 20 APRILE 2019

Tendone: dalle 10,00 e ore 13,00 Yoga della risata, lezione aperta a cura dell'Associazione Yorido. www.yorido.it

Tendone: dalle 16,00 alle 17,00 Sifu Carlo Tonti http://www.whitecrane.it/Sifu_Carlo_Tonti.php

Paga Arena: ore 19,00 amichevole Italia vs Germania

Tendone: dalle 19,00 alle 20,00 Aperitivo con DJ set by Galo

Tendone: dalle ore 21,30 alle 0,00 Trading Night: Live Music by Pop Vibes and friends



DOMENICA 21 APRILE 2019

Tendone: dalle 15,00 alle 16,00 Sifu Carlo Tonti http://www.whitecrane.it/Sifu_Carlo_Tonti.php

Tendone: ore 16,00 Esibizione Hip-Hop by Glitter School

Tendone: ore 17,00 Esibizione Hip-Hop by Glitter School



Festa a tema:

Concerto dalle 21,30 alle 23,30: Live Music by Miami & The Groovers

DJ set by Andrea Nicoletti fino a chiusura



LUNEDÌ 22 APRILE 2019

Paga Arena: ore 14,30 Banda Giovanile Città di Rimini (Prima della finale Open)

Paga Arena: ore 15,30 Sifu Carlo Tonti http://www.whitecrane.it/Sifu_Carlo_Tonti.php

(Prima della finale Mixed)

Paga Arena: ore 15,45 Banda Giovanile Città di Rimini (Prima della finale Mixed)