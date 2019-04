Rimini, da Stato e Regione quasi 900.000 euro di contributi per superare la povertà

Attualità

Rimini

| 13:57 - 09 Aprile 2019

Uomo che chiede elemosina (foto di repertorio).

Il Distretto Socio Sanitario di Rimini Nord riceve 532.000 euro di risorse ministeriali per sviluppare percorsi di accompagnamento socio-educativo, in particolare di formazione per il mondo del lavoro, a favore di soggetti e famiglie in condizione di povertà; in particolare, per coloro che beneficiano del Reddito di Solidarietà o del Reddito di Inclusione o che beneficeranno del Reddito di Cittadinanza, si svilupperà un percorso per il conseguimento di una piena autonomia dal punto di vista lavorativo, abitativo e formativo. Per coloro che non rientrano in questa categoria, ma che sono in una condizione di disagio e fragilità sociale, la regione Emilia Romagna ha destinato 330.000 euro di risorse per il supporto alle famiglie con minori, per sviluppare politiche attive del lavoro a o sostegno dell'abitare. La presa in carico sarà effettuata da assistenti sociali e per ogni nucleo beneficiario di interventi o contributi di contrasto alla povertà, andrà definito un progetto personalizzato da parte del responsabile del caso.