Bellaria, nel mese di aprile diverse modifiche alla circolazione: ecco quali

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:36 - 09 Aprile 2019

Per questo mese di aprile, il Comune di Bellaria ha emanato una serie di ordinanze per stabilire alcune modifiche temporanee in tema di sosta e viabilità sul territorio.



Per l’esecuzione di opere accessorie in zona porto canale, fino al 15 giugno o comunque sino alla conclusione dei lavori, è istituito il divieto di transito, a tratti, sulla via Pinzon, nella porzione compresa tra la via Properzio e la via Carducci; stesso provvedimento anche nel tratto compreso tra la via Carducci e la via dei Saraceni.



Alcuni provvedimenti saranno invece circoscritti al prossimo weekend. In occasione dello svolgimento del Convegno Nazionale di Comunione e Liberazione a Rimini, che porterà Bellaria Igea Marina circa 5.000 persone, nelle giornate di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile (negli orari di arrivo e partenza degli autobus utilizzati per le operazioni di carico/scarico) sarà istituita la temporanea interruzione della circolazione nella direttrice Rimini-Ravenna di viale Pinzon, nel tratto compreso tra la via Properzio e la via Pertini. Inoltre, nello stesso tratto e nella stessa direttrice, sarà sospesa temporaneamente la circolazione del trasporto pubblico locale (con definizione di percorso alternativo) venerdì dalle 19.30 alle 21.00 e dalle 23.00 alle 00.30, sabato dalle 8.00 alle 9.30, dalle 12.30 alle 13.30, dalle 15.00 alle 16.30, dalle 19.00 alle 20.30, e infine domenica dalle 8.00 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 14.00.



Sempre sabato 13 e domenica 14, per consentire lo svolgimento della prima “Marecross Trofeo Città di Bellaria Igea Marina”, verrà chiuso piazzale Capitaneria di Porto, con restrizioni che interesseranno anche un tratto di viale Pinzon. Nelle stesse giornate (13 e 14 aprile), previsto anche il divieto di transito in alcune strade in prossimità di viale Paolo Guidi, in occasione della manifestazione “Isola dei Curiosi”; provvedimento che tornerà in vigore nel centro di Bellaria sabato 27 e domenica 28 aprile, in concomitanza con i “Mercatini di Primavera”.



Inoltre, per consentire lo svolgimento dell’evento sportivo “Young volley on the beach”, nelle giornate di martedi 23, mercoledi 24 e giovedi 25 aprile, sarà istituito il divieto di sosta sul lato mare della carreggiata di viale Pinzon, nel tratto compreso tra via Perseo a via Ennio (dal Bagno 75 al Bagno 79); tra gli altri provvedimenti tesi a permettere lo svolgimento della manifestazione, l’individuazione di aree di sosta riservate ai mezzi legati all’evento: ad esempio in via Calatafimi, in via Tacito, in via Quintiliano e nel parcheggio “La Valletta”.