Maurizio Guadalupi nuovo tenente del Nucleo operativo della Compagnia dei carabinieri di Riccione

| 14:37 - 09 Aprile 2019

Da sinistra il comandante della Compagnia di Riccione Marco Califano e il tenente Maurizio Guadalupi.

Da qualche giorno si è insediato al comando del Nucleo operativo della Compagnia di Carabinieri di Riccione il tenente Maurizio Guadalupi. Di origine siciliana, 51 anni, Guadalupi prende il posto di Cosimo De Falco destinato ad altro incarico a Milano. L'ufficiale ha esperienze nelle organizzazioni territoriale, mobile e speciale dell'Arma. Ha fatto parte, inoltre, della Legione di Cagliari, Lombardia e Trentino Alto Adige ed è stato operativo in molteplici missioni all'estero in Libano, Kosovo, in Iraq e Nassiriya in particolare, Afghanistan. Al tenente Guadalupi gli auguri di un proficuo lavoro da parte della redazione di Altarimini.it.