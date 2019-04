Teatro Sociale Novafeltria, arrivano gli "Incontri Straordinari" domenica 14 aprile

Eventi

Novafeltria

| 12:02 - 09 Aprile 2019

Interno del teatro di Novafeltria.

Incontri straordinari è il titolo del laboratorio di teatro per adulti condotto da Alice Toccacieli che si è svolto da novembre ad aprile, parallelo alla Stagione Teatrale 2018-2019, che troverà il suo esito finale portando in scena i suoi partecipanti domenica 14 aprile alle ore 18 al Teatro Sociale Novafeltria.

Incontri straordinari è un lavoro che prova a esplorare la domanda “Chi è l'altro? Chi è il mio altro?” Senza cercare di dare una risposta precisa si è giocato con alcuni dei pensieri emersi durante il percorso di laboratorio e lo spettacolo è il modo di condividerli con il pubblico.

Trama. C’era una volta una piccola città, in cima a un cocuzzolo di montagna, raggiunta di rado da visitatori o viandanti. Lì la vita scorreva tranquilla, senza sorprese. Ma una volta l’anno, ogni anno, gli abitanti di quella piccola città vivevano un giorno speciale, diverso da tutti gli altri, la Giornata delle Domande.

Per loro era davvero un momento importante. Si organizzavano a lungo per quell’occasione. Facevano molti preparativi, si riunivano e insieme decidevano una lista di domande da sottoporre a LUI. Lui chi? – Lui! Chi fosse lui, loro non lo sapevano di preciso, ma lo aspettavano ogni anno con molta trepidazione perché sapevano che sarebbe stato capace di rispondere a tutte le loro domande, anche quelle più scomode o difficili, quelle alle quali nessuno avrebbe saputo dare una risposta. Era sempre stato così, per quanto indietro fossero andati con la memoria! LUI non è che si fosse mai presentato davvero, ogni volta con una scusa diversa! Ma loro continuavano, senza esitazioni ad aspettarlo... finché una volta successe una cosa inaspettata...



Ingresso ad offerta libera