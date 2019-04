Buon compleanno biblioteca Gambalunga: le informazioni per prenotare i posti agli eventi

Eventi

Rimini

| 11:54 - 09 Aprile 2019

Una delle sale della Biblioteca Gambalunga.

Sono state definite le modalità di partecipazione agli eventi di Gambalunga 400 Festa di Compleanno, che nella giornata di martedì 23 aprile, Giornata Mondiale del Libro, segnerà il momento centrale delle celebrazioni, che proseguiranno con diverse iniziative per tutto il 2019, per i 400 anni della Biblioteca Gambalunga di Rimini. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito ma, in previsione dell’alta partecipazione, e per garantire un accesso ordinato ai diversi luoghi degli eventi in programma, si è ritenuto necessario introdurre modalità di prenotazione dei posti.

La giornata inizierà con le visite guidate alle sale antiche della Gambalunga. La prenotazione sarà obbligatoria e potrà essere effettuata a partire da lunedì 15 aprile telefonando al numero 0541 704486 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, sabato dalle 8 alle 13. Le visite avranno inizio al mattino del 23 aprile alle ore 9 e saranno ripetute ogni ora fino alle 12. Nel pomeriggio, riprenderanno alle 15 e si ripeteranno sempre ogni ora, con l’ultima visita alle ore 18.

Prenotazione obbligatoria dal 15 aprile, telefonando al numero 0541 704485 (lunedì-venerdì 14-19, sabato 8-13) anche per partecipare al Laboratorio di disegni per bambini dai 7 anni di Georgia Galanti La biblioteca che vorrei, che si svolgerà nella Corte della Biblioteca Gambalunga (ore 9-12).

Ingresso libero e gratuito invece per Sussurri e voci dal paese dei libri, di e con Alessia Canducci, per bambini dagli 8 anni (ore 15).

Venendo agli eventi del pomeriggio al Teatro Galli – inizio alle ore 16,30 con la Lezione magistrale di Luciano Canfora sulla Storia politica delle biblioteche, seguita dal dialogo tra Alessandro Bergonzoni e Marino Sinibaldi Leggi per il silenzio. Il raccoglimento del volume, tra consulto e inconsulto - si suggerisce il ritiro dei biglietti a partire dal 16 aprile alla biglietteria del Teatro Galli. Lunedì: chiuso; martedi, giovedi: 10-14; 15-17.30; mercoledi, venerdì, sabato: 10-14.

Infine, per partecipare all’incontro con Vinicio Capossela dal titolo Ri-trovatori, uomini e bestie in libri e canzoni, al Teatro degli Atti (ore 21), il ritiro dei biglietti potrà avvenire a partire da martedì 15 aprile presso l’Urp di Piazza Cavour, 29. Orari 9-13; 14-17.

Gambalunga 400. Festa di compleanno è una iniziativa del Comune di Rimini – Biblioteca civica Gambalunga, con il sostegno del Gruppo Sgr e il patrocinio dell’Istituto per i Beni artistici e Culturali della Regione Emilia-Romagna.