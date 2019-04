Eventi

Rimini

| 10:11 - 09 Aprile 2019

Oltre tremila coppie hanno chiesto di essere unite in matrimonio al Jova Beach Party. Oggi pomeriggio (martedì) alle 15 in diretta sui canali social di Lorenzo Jovanotti (Facebook ed Instagram) saranno estratti i nomi dei fortunati vincitori. Saranno una coppia per ciascuna tappa del tour. "Chi ha in programma di sposarsi potrà farlo nel mio villaggio e sarò io a celebrare con una delega ufficiale" ha detto Lorenzo alla presentazione dello speciale tour estivo che toccherà anche Rimini.