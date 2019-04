Ciclismo: Benessere e Sport più forte che mai. Ecco i risultati del weekend

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 08:59 - 09 Aprile 2019

Muscoli gambe ciclista della Benessere e Sport.

Un altro weekend di prove, gare e successi per la Benessere e Sport. Sabato 6 aprile impegno a Fusignano: ennesima vittoria per Claudio Ardondi mentre Mauro Mondaini, Alfredo Novelli e Bartolomeo Celato hanno conquistato il secondo posto nelle rispettive categorie. Piazzati anche Ivano Garavini (8°) e Piero Mascetti (9°). Domenica 7 aprile gara a Cà Gallo (provincia di Pesaro Urbino): Claudio Valentini secondo assoluto e quinto posto per Alfredo Novelli. Piazzato nella gara riservata ai Gentleman e ai veterani di seconda serie anche Daniele Cressi (3°).