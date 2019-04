San Leo: un viaggio all'isola di Arbe per consolidare l'amicizia. Aperte le prenotazioni

Turismo

San Leo

| 08:48 - 09 Aprile 2019

Isola di Arbe, nel golfo del Quarnero (oggi Rab, Croazia).

Tre giorni nella stupenda isola di Arbe-Rab (comune “gemellato” con San Marino) e ad altre incantevoli località della Croazia. E’ questa l’iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale di San Leo, che da giovedì 2 a domenica 5 maggio organizza un viaggio "Sulle tracce di Leone e Marino" all’Isola di Arbe – Rab (Croazia”).

Sul finire del III secolo l’umile tagliapietre Leone (fondatore della Città di San Leo, di cui successivamente è diventato patrono), fuggì dalla Dalmazia per sottrarsi alle persecuzioni dell’imperatore Diocleziano contro i cristiani, rifugiandosi come eremita sulla rupe del Monte Feliciano, l’antico Mons Feretrius, da cui deriva il nome di Montefeltro, oggi San Leo.Leone era accompagnato da Marino, che si stabilì a professare sul Monte Titano, fondando la piccola Repubblica che porta il suo nome, e da Sant’Agata, che diede vita a Sant’Agata Feltria.Una volta stabilitosi nell’attuale San Leo, Leone costruì una piccola cella e dedicò a Dio una piccola cappella mentre in segreto cominciò a radunare i cristiani e a predicare il Vangelo. La sua missione diede subito ottimi risultati e il cristianesimo si propagò rapidamente in tutta la regione circostante. Da quel momento, con la denominazione di Montefeltro, si indicò non solo la fortezza-capoluogo, ma anche l’intera regione ecclesiastica che comprendeva la valle del Marecchia e quelle limitrofe dei fiumi Foglia, Savio, Conca e Uso.Al fine di consolidare il legame con la terra natia del Santo Leone che la tradizione considera primo Vescovo del Montefeltro e favorire il dialogo, l'incontro e lo scambio fra civiltà, culture ed esperienze diverse, ma legate da un'unica matrice storica,ha promosso un viaggiosecondo il programma predisposto dalla Società San Leo 2000 Servizi Turistici S.r.l.Il Comune di San Leo ha infatti partecipato alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario di gemellaggio fra San Marino e l’isola di Arbe o Rab, in Croazia, nel giugno 2018.La comunità di Arbe è palpabilmente riconoscente a quella di San Marino, anche grazie a più di 50 anni di fraterna ed ininterrotta collaborazione, anche quando la Croazia è stata coinvolta nel recente conflitto bellico.Peraltro, grazie allo storico dell’arte Miljenko Domijan, Presidente del Consiglio culturale croato delle arti, la città di Rab e il Museo di Mimara di Zagabria hanno organizzato anche una conferenza sulla Città di San Leo ed i rapporti con l’isola.Partenza da San Leo (loc. Quattroventi ore 3,00, Pietracuta ore 3,15)Arrivo a Rab ore 13,00Pranzo in hotelTempo libero per la visita alla cittàCena in hotelColazione in hotelIncontro Istituzionale, Autorità e delegazioniVisita guidata del centro storico e dell’isolaDegustazione di prodotti ArbesiTempo liberoCena in hotelColazione in hotelS. MessaGita in barcaPranzo sulla naveCena in HotelColazione in hotelPartenza per San LeoSosta a Palmanova per pranzo libero (non compreso nella quota)RientroAlloggio presso Hotel International 3*** www.hotelrab.com con servizio di mezza pensione (bevande ai pasti escluse).Pranzi dal giovedì al sabato compresi nella quotaSupplemento camera singola € 30,00Si ricorda la carta di identità valida per l’espatrio o passaporto: per informazioni si prega di contattare quanto prima l’Ufficio Turistico I.A.T. Tel. 0541-926967