Aquilonata sul mare, colori in volo nel cielo di Rimini

Eventi

Rimini

| 19:45 - 08 Aprile 2019

Aquilonata sul mare.

Girandola di aquiloni sabato 13 e domenica 14 Aprile sulla spiaggia di Rimini a Marina centro dal bagno 12 al 26 denominata "Aquilonata sul mare". La manifestazione è giunta alla sua 35esima edizione. Saranno tanti gli aquilonisti provenienti da diverse località europee sulla spiaggia di Rimini, centinaia di aquiloni di ogniforma e colore dipingeranno il cielo. Straordinarie esibizioni dei più famosi artisti del vento che inizieranno dalle ore 10 e finiranno alle 18:30 con voli liberi per tutti gli aquilonisti. Nell'area centrale gli aquilonisti presenteranno le loro opere più originali. Aquiloni in combattimento "Rokkaku Challenge" dei maestri Giapponesi, esibizioni a tempo di musica dei campioni dell'aquilonismo acrobatico a due e quattro cavi, giochi di precisione con aquiloni a due cavi, inoltre verranno esibiti al pubblico aquiloni datati del 193g e spiegata la loro costruzione. Nelle due giornate sarà allestito un laboratorio didattico con tanto materiale a disposizione per la costruzione di aquiloni con la presenza di esperti di Rimini AIL onlus che con un punto informativo illustreranno gliscopi dell'Associazione che lotta contro le leucemie,linfomi e mieloma all,ospedale lnfermi di Rimini.