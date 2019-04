Atletica leggera: Gpa all’insegna della Maratona

Sport

Repubblica San Marino

| 16:35 - 08 Aprile 2019

Nella foto Mirella Andreini.

Da Milano a Roma, da Praga a Cervia, gli atleti di corse di fondo del Gruppo Podistico Atletico San Marino si sono messi alla prova. Inizia Elisa Zafferani, che corre la mezza Maratona a Praga, sabato 6 aprile, in 1:50’38’’, sua migliore prestazione annua.

Il giorno dopo, sempre all’insegna dell’Europa, Claudia Vannucci prende parte all’Ecomaratona del Sale a Cervia sulla distanza di 42km, corsa in 3:56’38’’, mentre Lorenzo Bugli si classifica al primo posto sulla mezza distanza. La manifestazione fa parte del progetto europeo di corsa “sostenibile” mettendo in atto azioni concrete di rispetto dell’ambiente con pacco gara a km0, utilizzo dell’acqua di rete per il ristoro, pettorali ecocompatibili e contenitori di raccolta rifiuti durante il percorso.

Parallelamente, a Riccione si correva sulla distanza di 10 km, dove Michele Agostini ha realizzato 34’’19 e Marco Belenchia 35’53, tempi di assoluto rilievo.

Sempre domenica, Roma e Milano si sono sfidate a suon di iscritti sulla distanza regina del gran fondo : la Maratona. Mentre Roma, alla 25esima edizione, vanta oltre 10 mila iscritti con la vittoria sia in campo femminile che maschile degli atleti etiopi Tebalu e Kebede, Milano risponde con oltre 7mila iscritti ed un tracciato veloce che ha attraversato i luoghi storici e più moderni della città. Vittoria keniana sia in campo femminile con Vivian Keplagat che conclude la sua fatica in 2h22:25 che in quello maschile con Titus Ekiru che vola in 2h04:46 : non si è mai corso così veloce i 42, 195 km in Italia. Quest’anno la Generali Marathon è diventata l’unica maratona italiana a essere inclusa nel nuovissimo circuito internazionale “Abbott world marathon majors Wanda age group world rankings”. Correndo sulle strade milanesi, i partecipanti hanno potuto conquistare punti utili a qualificarsi alla prima finale mondiale Age Group, in programma a Londra nella primavera 2020. Erano presenti per il Gpa San Marino, Mirella Andreini che ha realizzato la sua migliore prestazione personale correndo in 3:49’57’’, così come il marito Andrea Angelini in 3:12’16’’. Migliore prestazione personale anche per Simone Casadei Valentini che chiude in 4:21’57’’.