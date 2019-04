Volley femminile giovanile, la Ke Car Riviera Volley campione Under 18 territoriale

Sport

La Ke Car Riviera Volley è campione Under 18 territoriale femmimnile.





La Ke Car Riviera Volley è campione Under 18 territoriale femminile. Domenica mattina la squadra di Edo Nanni ha piegato in semifinale l'SG Volley 3-0 (25-20, 25-17, 25-17) e nella finale ha battuto al pomeriggio il favorito BVolley alla Casa del Volley per 3-1 (25-17, 25-12, 22-25, 25-20).

Alla fine sulle note di We are the Champions il capitano Elena Pederboni, raggiante, ha alzato al cielo l'ennesimo trofeo vinto da un gruppo eccezionale: dopo avere vinto lo scorso anno alcune giocatrici il campionato Under 14, altre il campionato Under 16, ora tute insieme sono diventate le regine della competizione Under 18. L'età media è di 15 anni.

LA PARTITA La Ke Car è al gran completo, nelle file del BVolley si segnala l'assenza di Agostini, forte attaccante che ha messo spesso in difficoltà durante la stagione la Ke Car. I primi due set sono vinti nettamente dalla squadra di Edo Nanni: la squadra di dimostra concentrata, determinata, affamata come non mai; d'altra parte le avversarie sono di fatto le uniche ad avere battuto tre volte su quattro il Riviera. Dal terzo set in poi, comincia invece una partita più equilibrata in cui la Ke Car ha accusato un vistoso calo anche per merito del Bvolley che non molla e trovato la forza di riaprire la contesa. Quarto set combattuto punto su punto fino al 20 pari, quando Alice Ariano con uno spettacolare turno al servizio, porta la sua squadra al trionfo finale.

Queste le giovani campionesse allenate dai coach Edo Nanni e dal vice Alessandro Forlani: Alessandra Fattori, Alessia Aglio, Alice Ariano, Alicia Salgado, Elena Pederboni, Federica Evangelisti, Gemma Pellegrini, Giulia Morelli, Ilaria Forlani, Marta Semprini Cesari, Nicole Moras, Nicole Piomboni, Veronica Magi.