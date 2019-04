Ciclismo, l'Esordiente Matteo Valentini regala il primo successo al Velo Club Cattolica

Sport

Cattolica

| 14:57 - 08 Aprile 2019

L'arrivo di Matteo Valentini. In gallery la formazione Esordienti (con il ds Alessandro Ubaldini) sul podio.



Primo hurrà per il Velo Club Cattolica, grazie alla formazione degli Esordienti, che a Villamarina di Cesenatico hanno ottenuto la prima vittoria stagionale con il corridore di secondo anno Matteo Valentini. Già nel 2018 il 14enne di Riccione aveva ottenuto numerosi piazzamenti, ma quest’anno, grazie ad una preparazione invernale affrontata nel migliore dei modi, è riuscito già alla seconda gara a salire sul gradino più alto del podio.



Grande soddisfazione, pertanto, per i diesse Alessandro Ubaldini e Mattia Verni, anche perché Valentini ha vinto una gara tirata, corsa ad oltre 38 di media, precedendo cinque compagni di fuga. In gara, tra gli esordienti di secondo anno, anche Federico Scaramucci (già quarto domenica scorsa a Porto Sant’Elpidio), Paolo Arcolin e Michael Carletti, mentre tra i primo anno hanno gareggiato Pietro Tintoni e Federico Mazza.



Il giorno precedente (sabato 6 aprile) i Giovanissimi guidati da Massimo Casadei, Matteo Magnani e Chiara Rainone hanno debuttato sempre a Cesenatico, cogliendo due vittorie e un podio. In particolare, Carlotta Cecchini ha vinto la categoria G1 femminile e Azzurra Gennari la G3, mentre Andrea Ferretti è giunto terzo nella G2 maschile.



Domenica 14 aprile il Velo Club Cattolica contriburà all’organizzazione di una bellissima giornata di ciclismo a Riccione, in zona Terme, curando direttamente la regia della gara maschile riservata agli Esordienti (partenza unica con classifiche separate tra primo e secondo anno: start alle 9.30, da percorrere 8 giri di 3,8 km per un totale di 30,4 km). A seguire, l’Euro Bike Riccione curerà l’organizzazione della gara maschile per allievi e il Bicifestival si occuperà della gara pomeridiana riservata alle donne esordienti e allieve.