Le Befane, al via "Il Buio è Servito". Alla scoperta dell’universo sensoriale dei disabili visivi

Attualità

Rimini

| 14:50 - 08 Aprile 2019

Alunni delle scuole di primo e secondo grado.

“Non auguro a nessuno di perdere uno dei propri sensi, ma alterarli può diventare un esercizio molto utile. Quando ci si priva momentaneamente di uno di essi, come la vista, tutti gli altri si rafforzano al punto da poter coprire l’assenza”. Con queste parole, Philippe Petit esprime in modo semplice e esaustivo l’importanza di riconoscere, fino in fondo, quanto la capacità di utilizzare i cinque sensi sia una “ricchezza” troppo spesso data per scontata da chi questa “ricchezza” ce l’ha. Non solo: Petit ci invita a riflettere. Le Befane Shopping Centre ha deciso di “sfidare” le persone vedenti, proprio a compiere l’esercizio molto utile di “alterare il senso della vista”, ospitando un importante evento.



Si tratta di “Il Buio è Servito Tour… Il gusto non ha bisogno della vista”, una settimana per esplorare l’universo sensoriale dei disabili visivi. È un appuntamento dal notevole risvolto socio-umanitario, che crea al tempo stesso sinergie con le associazioni attive sul territorio.



Due sono gli eventi in programma a Le Befane Shopping Centre.

Il primo è riservato alle scuole di I° e II° di Rimini e Provincia: da lunedì 8 a venerdì 12 aprile, "Merenda al buio..da non vedenti", per capire il valore della luce e, soprattutto, per conoscere "da dentro" il mondo di chi la luce non può davvero vederla mai. Un’esperienza di rara forza e umanità. Per tutta la durata della merenda, i bambini dovranno indossare una mascherina oscurante, che riceveranno al loro arrivo, e saranno assistiti e serviti da camerieri non vedenti. Senza l’uso della vista, i partecipanti si renderanno presto conto di come olfatto e gusto li aiuteranno a distinguere i cibi e, grazie a udito e tatto, la mente riuscirà ad elaborare e memorizzare le relative posizioni di sala, tavolo, cose e persone.

Il secondo appuntamento sarà giovedì 11 aprile, “Cena al buio” presso la food court del centro. Anche in questo caso, i convitati saranno omaggiati di una mascherina e potranno cenare serviti da camerieri non vedenti.



Il direttore del Centro Le Befane, Massimo Bobbo, ci racconta la sua visione sull’evento: “Una opportunità per potersi avvicinare un pò al comprendere le sensazioni, le difficoltà e le esperienze di chi purtroppo non ha l’uso della vista, provando ad immedesimarsi in uno dei momenti della giornata in cui la mancanza, di uno dei cinque sensi, viene compensato dall’affinarsi di altri… e questa iniziativa sarà anche utile per dare un piccolo supporto alle associazioni che ci tengo a ringraziare per la preziosa collaborazione".

Il presidente della UICI di Rimini - Mini Pier Domenico- "Con immenso piacere l'UICI di Rimini partecipa all'evento "il buio è servito", in quanto è un momento speciale rivolto alle persone che hanno il piacere e la curiosità di vivere un'esperienza particolare e davvero indimenticabile che

li porterà a scoprire il valore degli altri sensi oltre a quello dominante, la vista. Un'occasione unica per assaporare i profumi, aromi e sapori del cibo".