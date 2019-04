Serata "stellata" al Quartopiano Suite Restaurant di Rimini

Eventi

Rimini

| 14:22 - 08 Aprile 2019

Chef Silver Succi.

Due grandi maestri della cucina si incontrano al Quartopiano Suite Restaurant nella prima delle “Cene a quattro mani”, omaggio ai big della cucina italiana nell’ambito delle attività previste per i festeggiamenti del decennale. Appuntamento a Rimini martedì 9 aprile alle ore 20.15 con Vitantonio Lombardo, chef stellato del locale che porta il suo nome a Matera, Capitale della cultura europea. Una stella nel prestigioso firmamento Michelin, Lombardo ha mosso i suoi primi passi professionali proprio accanto a Silver Succi, e poi in alcune delle migliori corti gastronomiche italiane e internazionali per apprendere tecniche, raffinatezza nei sapori e creatività. Tante le esperienze, per citare alcuni nomi, i maestri, Paolo Teverini, Gianfranco Vissani, Fabio Barbaglini, e appunto Silver Succi.

La serata al Quartopiano è un incontro tra due creativi della cucina, quella del resident chef Silver ancorata alla tradizione contemporanea, e quella di Vitantonio Lombardo che affonda le radici nella sua Basilicata. Ad accompagnare i piatti una selezione di vini curata dal maître e sommelier del Quartopiano Fabrizio Timpanaro.