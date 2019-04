Calcio giovanile, Santarcangelo: poker di vittorie. La Juniores stende il Fiorenzuola 4-0

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:21 - 08 Aprile 2019

Un'immagine della sfida tra Fya e Santarcangelo Under 17. Nella gallery un attacco della Under 16.

Quattro vittorie e una sconfitta per le squadre del settore giovanile del Santarcangelo.

JUNIORES

SANTARCANGELO – FIORENZUOLA 4-0

Santarcangelo: Forti, Alvisi, Lonardi, Savini, Meco, Fabbri, Sapori, Galassi, Bua, Zanni, Guarino. Subentrati: Paganelli, Greco, Felline, Camaj, Iadevaio. In panchina: Fusconi, Novelli, Ravaglia. All. Fusi.

Marcatori: 30’ Bua, 42’ Alvisi, 65’ Sapori, 70’ Iadevaio.

UNDER 17

FYA RICCIONE – SANTARCANGELO 1-5

Santarcangelo: Sturniolo, Andreoli, Dominici. Savini, Paganelli, Renzi, Barbiani, Guidi, Ravaglia, Gjorretaj, Benvenuti. Subentrati: Fusconi, Novelli, Ravaglia, Pironi. In panchina: Lonardi. All: Manzaroli

Fya Riccione: Bertuccioli, Garattoni, Binini, Tornati, Fabbri, Mariani, Lorenzini, Boldrini, Giudotti, Jascihi, Sing. Subentrati: De Chiara, Gabellini, Gasperoni, Colombari. All: Iachini

Marcatori: 3', 33' Gjorretaj, 32' Guidotti, 5'st (aut.), 13'st Novelli, 22'st Pironi.

UNDER 16

FYA RICCIONE - SANTARCANGELO 1-3

Fya Riccione: Castellani, Vannucci, Ciacci, Venerandi, Bartolucci, Santoni, Magnani, Tontini, Fedeli, Laurino, Tamagnini. In panchina: Manzaroli, Renzi, Ripa, Racanioli, Verdicchio, Useroha.

Santarcangelo: Fabbri, Rossi, Rocchi, Agostini, Fratti, Giannini, Petricca, Bertozzi, Michelucci, Pironi, Canarecci. Subentrati: Boldrini, Marcello, Giunchi,Pazzini. In panchina: Guerra. All. Magnani.

Marcatori: 38’, 40’, 50’, Michelucci.

Con una tripletta firmata da "matador" Michelucci i ragazzi 2003 del Santarcangelo sconfiggono in trasferta il Fya Riccione e proseguono la corsa verso il match di domenica prossima con la capolista Cesena. Dopo una partenza incerta i clementini prendono il comando del gioco anche in virtù del prezioso contributo dei numerosi compagni 2004 presenti in formazione. E' solo al 35' però che riescono a portarsi in vantaggio per poi replicare al 39'. I locali si riportano subito sotto in apertura di secondo tempo (47') ma solo un minuto dopo i ragazzi di Magnani ristabiliscono le distanze realizzando la terza rete. Ancora qualche bella azione per i clementini nella restante gara che ha visto anche l'attesissimo rientro in organico del centocampista Giunchi accolto calorosamente dai compagni e da tutta la tribuna".

UNDER 15

SANTARCANGELO – CLASSE 5-1

Santarcangelo: Rinaldini (36’ Lanci), Morgante (50’ Rossi), Marcello (57’ Dell’Innocenti), Renzi, Guidomei, Pesaresi, Sacchini (50’ Petricca), Nucci, Gessaroli, Pazzini (43’ Giannini), Capi. All. Bonesso.

Classe: Argnani, Graziani (49’ Parenti), Mango, Parisi, D’onofrio (50’ Giergin), Ghetti, Camerani (5’ Ahmedi), Sesto (43’ Ercolani), Maiolani (46’ Paladino), Pacioni, Mattia (54’ Poggi).

Marcatori: 18’ Nucci, 34’ Morgante, 35’, 51’, 63’ Capi, 70’ Paladino.

UNDER 14

REGGIO AUDACE – SANTARCANGELO 5-2

Santarcangelo: Casadei, Rossi, Pozzi, Bocca, Bucchi, Bianchi, Pasini, Antonini, Amati, Drudi, Giovannini. Subentrati: Smeraldi, Minni, Farotti, Esposito, Chiaruzzi, Piastra, Vernazzaro. All. Tacconi.

Marcatori: 2’ pt Devona, 6’ pt Spallanzani, 11’ st Candelora, 17’ st Lasagna, 20’ st Amati, 30’ st Artese, 35’ st Drudi.pt Spallanzani, 11’ st Candelora, 17’ st Lasagna, 20’ st Amati, 30’ st Artese, 35’ st Drudi.