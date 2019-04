Santarcangelo, al via i lavori per la ciclabile a San Marino dei Mulini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:00 - 08 Aprile 2019

Sopralluogo del sindaco di Santarcangelo Parma al cantieri di San Martino dei Mulini.

Riaperto lunedì mattina il ponte Bailey di San Vito, alla presenza del sindaco Alice Parma, dell’assessore ai Lavori pubblici Filippo Sacchetti, dei tecnici comunali e di alcuni residenti della zona. Passaggio ciclopedonale di collegamento tra la frazione di San Vito e le abitazioni situate tra via Covignano e la via Vecchia Emilia, il ponte presentava segni di deterioramento dovuti all’usura e agli agenti atmosferici. Con l’intervento iniziato alla fine del mese di febbraio e terminato nei giorni scorsi, sono dunque state sostituite le parti ammalorate e l’intera pavimentazione con legno di larice. Nelle prossime settimane, infine, il ponte Bailey sarà anche dotato di paratie antiallagamento removibili che potranno essere posizionate dalla Protezione Civile in caso di necessità.



Chiuso il cantiere di San Vito, si è aperto quello di San Martino dei Mulini: sempre in mattinata il sindaco Parma e l’assessore Sacchetti hanno effettuato il sopralluogo insieme ai tecnici comunali per verificare l’avvio dei lavori per la realizzazione del percorso ciclo-pedonale protetto lungo via Trasversale Marecchia da via XII Dicembre a via Novelli. L’intervento – il cui progetto ha vinto l’edizione 2018 del bilancio partecipato – prevede un percorso protetto di 210 metri nel centro abitato della frazione, dalla Casa dell’acqua fino alla provinciale Marecchiese, per dare continuità ai marciapiedi già esistenti. Nel primo tratto, partendo da via XII Dicembre, è prevista la costruzione di un doppio cordolo di separazione rispetto alla strada, mentre nel secondo tratto verrà realizzato un marciapiede rialzato della larghezza di 1,5 metri che si ricongiungerà con il marciapiede esistente nei pressi di via Novelli. L’intervento prevede infine una pavimentazione con asfalto bituminoso a cui verrà applicata una finitura in manto sintetico rosso, la realizzazione di una sistema di raccolta delle acque piovane e l’installazione della nuova segnaletica stradale.