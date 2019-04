A Rimini arriva lo show dei motori: gli spettatori potranno vivere le emozioni in pista

Eventi

Rimini

| 12:44 - 08 Aprile 2019

Una Ferrari in esposizione a una precedente edizione de 'Lo show dei motori'.

Fa tappa per la prima volta a Rimini “Lo Show dei motori”: l’appuntamento da segnare in agenda è per il lungo ponte festivo di fine aprile, nei giorni dal 25 al 28, al quartiere fieristico riminese di Italian Exhibition Group.



Organizzata da E. G. Events, un team di professionisti e appassionati del mondo dei motori guidato da Emily Granieri, la manifestazione è un evento unico dedicato alle 2 e 4 ruote. Una manifestazione che piace a tutti, appassionati e non, grandi e piccini, come testimoniano i numeri delle precedenti edizioni, che hanno registrato un crescendo di pubblico. Uno show a 360° dove i protagonisti sono i motori in tutte le loro forme, ma anche gli spettacoli dal vivo, i test-drive e gli incontri con i protagonisti del motorsport, i campioni e i vip.



Fra gli appuntamenti più attesi: le esperienze freestyle di motocross, gli incontri di wrestling (5 spettacoli al giorno), le esibizioni di stunt men, il pianeta dei fuoristrada 4x4, le sfide a drifting, le esposizioni di car audio e tuning. Il tutto a vantaggio di un pubblico che, se vorrà, sarà chiamato in causa. Si, perché potrà calarsi in alcuni eventi e diventare così parte attiva degli stessi; calarsi nel senso reale del termine, visto che sono in programma esibizioni, ma anche spazi nei quali gli spettatori potranno prendere posto nell'abitacolo di vere auto da corsa, piuttosto che all'interno di vetture adibite a corsi di guida sicura. Insomma, scariche di adrenalina, ma anche acquisizione di meccanismi di guida per affrontare momenti di pericolo o di emergenza. Tutto questo si potrà fare sia al fianco di piloti ed istruttori professionisti, sia guidando realmente, sempre assistiti e tutelati da chi della guida ne ha fatto un vanto, oltre che una lunga vita professionale.



E.G. Events, sensibile ai problemi della mobilità, anche ecologica, ha riservato spazi al futuro elettrico ed eco-sostenibile, senza dimenticare il passato: infatti, una particolare attenzione sarà riservata alle auto vintage ed al mondo che le circonda. "Lo Show dei Motori" ospiterà anche importanti e affollati raduni di autoclub e motoclub. Da sottolineare la presenza della FMI (Federazione Motociclistica Italiana).