FOTO Inaugurata la casa della natura di Gemmano, spazi per promuovere l'identità locale

Attualità

Riccione

| 12:39 - 08 Aprile 2019

Inaugurazione de 'La casa della natura'.

A Gemmano è stata inaugurata domenica scorsa la prima “Casa di valle”, in concomitanza della giornata di festeggiamenti del “Grotta day”. Si chiama “Casa della Natura” e ha sede a Onferno, nell’ambito della riserva naturale orientata, dove si trovano anche le famose grotte di gesso. Al taglio del nastro hanno partecipato gli assessori regionali Andrea Corsini ed Emma Petitti, insieme alle autorità civili del territorio.



“E’ stata una giornata molto intensa e partecipata - commenta il sindaco di Gemmano, Riziero Santi -, abbiamo messo alla prova un sistema integrato fatto di diverse proposte per vivere in armonia il territorio: le escursioni sui sentieri, le visite in grotta, la promozione culturale nell’ambito degli spazi museali, l’incontro con i produttori locali nella “casa della Natura” inaugurata in mattinata, e poi la parte di degustazione e spettacolare con il coinvolgimento delle scolaresche del territorio. Ottimi i commenti e gli apprezzamenti ricevuti dai visitatori, tutti anche abbastanza sorpresi da ciò se si sono trovati a vivere. Trasmettere emozioni e creare curiosità ed interesse erano i nostri obiettivi, che abbiamo ampiamente raggiunto”. Il progetto “Case di valle” prevede la realizzazione e l’allestimento di spazi di promozione delle produzioni e delle eccellenze locali, esaltando le peculiarità di ogni singolo centro, cogliendone i tratti identitari principali.



Sono quattro, le altre si stanno realizzando a Morciano, Saludecio e San Clemente, una volta terminate saranno importanti tappe dei tour di promo-commercializzazione turistica in Valconca. Un eductour, curato dall’agenzia viaggi “Mare Collina tour travel” del consorzio Costa Hotels, si è svolto nel fine settimana scorso tra percorsi nella natura e religiosi, meta di pellegrinaggio in Valconca, con la partecipazione di specialisti del settore in arrivo da tutta Italia. Il progetto “Case di valle” è nato da un’idea di Alessandro Sistri (esperto di marketing territoriale) e Maurizio Gabellini (Cna), realizzato con fondi regionali in collaborazione con la Camera di Commercio della Romagna e Visit Romagna. “Dopo questa prima inaugurazione proseguiremo a lavorare sui contenuti innovativi delle Case di valle - spiega Sistri -, con il coinvolgimento delle comunità locali”.