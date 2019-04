Trofeo Marecross città di Bellaria Igea Marina, weekend tra agonismo e solidarietà

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 12:19 - 08 Aprile 2019

Esibizione di motocross sulla spiaggia.

Sabato 13 e domenica 14 aprile farà il suo esordio il Trofeo Marecross Città di Bellaria Igea Marina, la prima edizione di una grande manifestazione dedicata agli amanti della moto cross e non solo, promossa da Cereta Racing Team in collaborazione con Full Gas Racing Team, Uisp Forlì e Cesena, e con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina: un evento inedito che unirà agonismo e solidarietà, con i proventi della manifestazione che saranno devoluti all’Associazione Italiana Mucopolisaccaridosi ed un ricco montepremi.

La manifestazione, che si svolgerà in un’ampia area compresa tra il molo di levante, l’area Polo Est e viale Pinzon, propone una due giorni di festa tra motocross in spiaggia, mercatini, stand gastronomici ed esibizioni di moto d’acqua in collaborazione con l’Asd Marina di Rimini Jet Riders. Si parte sabato 13 (giornata aperta a tutti gli aventi licenza Uisp), con apertura paddock alle 8.00 e prove libere sia mattina che pomeriggio; il giorno dopo, spazio alla competizione, tenendo conto che anche per chi non sarà in sella non mancheranno spettacolo, gastronomia e momenti di intrattenimento: tra questi, spiccano la presenza domenica pomeriggio del campione motociclistico Michele Pirro, che firmerà autografi ai fan, e l’apertura del grande uovo di Pasqua offerto dalla locale Dolciaria Luigia.

Informazioni, anche riguardo alle classi ammesse, ed iscrizione obbligatoria su www.ceretart.it.