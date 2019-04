Lavoro, nuove regole e strumenti per favorire i giovani. Convegno a Rimini

Attualità

| 12:03 - 08 Aprile 2019

Giovani cercano lavoro.

Cambiano le regole sui tirocinii, l'apprendistato e gli strumenti per l'assunzione dei giovani. “Il mercato del lavoro: novità sul fronte Stato–Regioni” è il titolo del convegno organizzato da Confesercenti e Cescot per approfondire i più recenti interventi normativi che interessano l'occupazione. Appuntamento giovedì 11 aprile dalle 15 alle 18 in Sala Acqua del Centro Congressi SGR di Rimini (via Chiabrera 34/D).

Molti e attualissimi i temi che verranno affrontati: dal fronte della Regione Emilia-Romagna cambiano infatti le regole sui tirocinii per farne uno strumento sempre più finalizzato alla formazione e per evitare un distorto utilizzo da parte delle imprese. Cambiano anche le regole per la formazione degli apprendisti: ora anche i laureati assunti con questi tipo di contratto dovranno frequentare un breve corso. Sono poi in arrivo nuovi dispositivi per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con il “Patto per il lavoro Giovani Più”.

Interverranno Marco Pasi, direttore Confesercenti Emilia-Romagna, su “Le opportunità per le piccole e medie imprese”; Paola Cicognani, direttore Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna su “La nuova Legge regionale sui tirocini, Garanzia Giovani e la Rete per il lavoro”; Eufranio Massi, esperto in Diritto del Lavoro, su “Assunzioni agevolate e sgravi contributivi: casistiche”. Dopo la tavola rotonda, spazio al question time per le domande dei partecipanti.

Il convegno è dedicato a professionisti e imprese, la partecipazione è gratuita con iscrizione online.

Per informazioni Cescot Rimini tel: 0541 441914.