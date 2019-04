Caro bollette gas, appello di Federconsumatori Rimini ai parlamentari

Attualità

Rimini

| 11:46 - 08 Aprile 2019

Bollette gas, rincari (foto di repertorio).

Bollette trasparenti, meno tasse da pagare per usufruire delle utenze, bonus ed opportunità per i cittadini. La Federconsumatori continua ad incontrare i parlamentari riminesi per portare all’attenzione della politica la situazione difficile di cittadini che si ritrovano bollette salate, spesso con cifre aggiunte che riguardano tassazioni sulle quali si potrebbe intervenire.

Di seguito la nota stampa di Federconsumatori

Dopo i Senatori Marco Croatti del Movimento 5 Stelle ed Antonio Barboni di Forza Italia, in questo fine settimana ci siamo incontrati e abbiamo sentito le Onorevoli Elena Raffaelli Lega Nord e Giulia Sarti Movimento 5 Stelle.

Abbiamo evidenziato che una parte consistente delle famiglie italiane e riminesi ha difficoltà a sostenere i costi dell' energia ed a pagare le bollette, abbiamo esposto i punti della nostra azione rivendicativa iniziata con una raccolta firme ad inizio 2018 nella quale chiedevamo di :



1) Intervenire sugli oneri di sistema, vere e proprie tasse occulte, che insieme ai costi di gestione ed imposte incidono sulla bolletta per oltre il 50%. (infatti ad aprile 2019 il prezzo del gas diminuisce ma aumentano gli oneri generali di sistema).



2) non pagare nelle bollette le accise sulle dismissioni delle centrali nucleari, le agevolazioni per le imprese energifere, gli incentivi per le energie rinnovabili, i regini tariffari agevolati speciali per le Ferrovie. Taglio delle accise annunciato e promesso in campagna elettorale ;



3) rendere esigibili ed automatici i Bonus Energia ed di innalzarli perchè oggi insufficienti nel loro ammontare per poter dare un vero aiuto alle famiglie e chi ne ha più bisogno;

4) rivedere e trovare una soluzione equa al problema della morosità: nella maggior parte dei casi sono le imprese che non riescono, per vari motivi, a sostenere i costi dell'energia;



5) intervenire sull'applicazione dell' Ivasulle accise anche in ragione di alcune sentenze e interrogazioni parlamentari. L' Iva oggi è al 10% e 22% e potrebbe aumentare ulteriormente a partire dal 2020, qualora vengano applicate le clausole di salvaguardia previste dalla legge di bilancio 2019;

6) monitorare e informare i Consumatori sugli eventuali effetti della Liberalizzazione del Mercato del gas (e dell'energia elettrica) a partire da luglio 2020 per far si che la fine del mercato tutelato non diventi l'ulteriore occasione per fare profitti sulle spalle degli Utenti.

E’ stata anche l’occasione per informare i Parlamentari locali dell'incontro che si è tenuto con la Società Gas Rimini, e degli impegni presi con la stessa , quello di effettuare delle verifiche sui contatori di rateizzare le bollette senza oneri a vantaggio degli utenti che ne facciano richiesta, di fornire una puntuale e corretta informazione sulle bollette . Su questi e gli altri impegni presi, mercoledì 10 aprile si farà una prima verifica di confronto.

Pertanto, certi che le nostre proposte possono veramente abbattere i costi delle bollette gas e luce, abbiamo chiesto ai Parlamentari locali, soprattutto a chi in Parlamento rappresenta la compagine governativa, di farsi promotori di tali istanze al fine di dare risposte certe per un efficace percorso di abbattimento dei costi della bolletta del gas e della luce ed un aiuto vero alle persone .