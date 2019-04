Calcio giovanile, weekend di successi per le squadre della Marignanese

Sport

San Giovanni in Marignano

| 11:09 - 08 Aprile 2019

Mari, autore di una tripletta nel 6-2 dei Giovanissimi.

Nel weekend del bellissimo successo in trasferta della prima squadra che consolida il quarto posto nel campionato di Eccellenza, arriva un fantastico en plein dalle squadre del settore giovanile che collezionano tre vittorie su tre.

Ferma la Juniores che ha chiuso il suo campionato sabato scorso, sono stati i Giovanissimi ad aprire le danze sabato pomeriggio con un perentorio 8-1 sul campo del Rivazzurra. Per i ragazzi di Antonioli poker di uno scatenato Ballarini, doppietta per Cortese, reti di Gili e Sembroni e terzo posto in classifica in scia a Cattolica e Junior del Conca.

Ennessima vittoria in rimonta per gli Allievi di Bacchini che finiti sotto 1-0 con la Stella hanno reagito alla grande ribaltando il risultato con Di Renzo e Tarasconi per il 2-1 finale che consolida la terza piazza in classifica.

Largo successo invece per l’altra squadra Giovanissimi che ha chiuso con un bel 6-2 la trasferta in casa della Sanges: per i ragazzi di Leardini/Neri a segno Mari con una tripletta, Hali, Magi e Lorenzi.