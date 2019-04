Al Cinema Tiberio di Rimini teatro in versione originale con sottotitoli

Eventi

| 10:53 - 08 Aprile 2019

Interno del Cinema Teatro Tiberio.

Al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) martedì 9 aprile alle ore 20 (biglietti interi € 10, ridotti € 8) ultimo appuntamento con il teatro in inglese dal Regno Unito, in versione originale inglese con sottotitoli in inglese: in programma The Madness of George III di Alan Bennett con Mark Gatiss, Adrian Scarborough, Debra Gillet per la regia di Adam Sanford, registrato al Nottingham Playhouse nel 2018. Re o paziente? Nel 1786 il sovrano d’Inghilterra Giorgio III accusa sintomi di follia comportandosi in modo alquanto strano, non certo in linea con i dettami della Corona… Occasione ghiotta per i suoi antagonisti, in testa il Principe di Galles, erede al trono, per ribaltare le sorti del paese, mentre il re combatte la sua malattia, cercando di dimostrare a tutti che è un uomo, prima ancora di indossare la corona sul capo.

Una nuova, eccellente trasposizione di uno dei più efficaci ed applauditi testi di Alan Bennett, adattato nel 1991 in versione cinematografica dal regista Nicholas Hytner con un cast composto da Nigel Hawthorne, Helen Mirren e Rupert Everett.