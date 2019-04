Attualità

Coriano

| 10:49 - 08 Aprile 2019

Lavoratori della Rovereta in strada.

Chiusura delle sedi della Petroltecnica e Rovereta. Lunedì mattina i lavoratori si sono ritrovati in strada davanti all'ingresso per sensibilizzare sulla difficile situazione in corso. Il Comune di Coriano con un'ordinanza ha disposto la chiusura delle sedi con decorrenza dall'8 aprile. I sindacati hanno chiesto e ottenuto convocazione urgente del tavolo di crisi in Prefettura: appuntamento a martedì 9 aprile.