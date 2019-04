Calcio locale e Rimini Calcio questa sera alle ore 19,55 su Vga TeleRimini e in diretta internet

Sport

Rimini

| 00:32 - 08 Aprile 2019

Questa sera a partire dalle ore 19:55 su Vga TeleRimini (canale 86) in Calcio di Rigore gli ospiti della 29a puntata saranno l'opinionista Giacomo Alpini, l'allenatore dell'Athletic Poggio Ignazio Damato, il difensore della Fya Riccione Diego Perazzini, il difensore dell'Igea Marina Alessandro Casadei e il centravanti del Bellaria Lorenzo Caporali.





Alle ore 20,50 seguirà l'appuntamento con Sport Up, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 29a puntata saranno l'allenatore Massimo Zanini, l'opinionista Giacomo Alpini, il giornalista Cristiano Cerbara e l'opinionista Emanuele Pironi.



Entrambi i programmi saranno presentati dal giornalista Daniele Manuelli.



Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299

NOVITA'. E' possibile vedere le nostre dirette sulle pagine Facebook inerenti alle nostre trasmissioni: SportUp Rimini e CalciodiRigore.official



Link Facebook

https://it-it.facebook.com/sportuprimini/

https://it-it.facebook.com/calciodirigore.official/





Il programma è visibile in diretta anche sul canale YouTube al seguente link:



https://www.youtube.com/watch?v=23X_q_fOpuU









I servizi delle partite in Calcio di Rigore saranno:

Sammaurese vs Savignanese; Sangiustese vs Santarcangelo; Cesena vs Montegiorgio; S.Nicolò Notaresco vs Forlì (Serie D); Russivs Del Duca Ribelle (Promozione); Athletic Poggio vs Novafeltria e Bellaria vs Bakia Cesenatico (Prima Categoria) e Gabicce Gradara vs Villa S. Martino (Promozione Marche).

Approfondimenti della domenica calcistica, dibattiti e contributi filmati per la durata di 55 minuti.



I servizi di SportUp avranno il seguente tema:



La sintesi di Albinoleffe vs Rimini e relative pagelle. L'approfondimento a cura di Riccardo Giannini. La presentazione del prossimo avversario del Rimini: il Monza. Rapporto tifoseria-presidente. Daspo post Teramo vs Rimini e numeri alla mano riferimento guida tecnica.