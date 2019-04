Calcio RSM, Coppa Titano: il Tre Fiori piega la Libertas 2-0 con reti di Zaccardo e Giardi

Sport

Repubblica San Marino

| 21:56 - 07 Aprile 2019

Zaccardo con la nuova maglia del Tre Fiori.

Cristian Zaccardo non si poteva presentare meglio ai suoi nuovi tifosi. Il Campione del Mondo del 2006 esordiva quest’oggi con la maglia del Tre Fiori, ed è stato proprio lui a portare in vantaggio i gialloblù di Cecchetti nella semifinale di andata che questo pomeriggio ha opposto la formazione di Fiorentino alla Libertas. Ad Acquaviva il primo tempo è equilibrato e senza reti. Poi, intorno all’ora di gioco, Zaccardo firma il vantaggio dei gialloblù, che in capo a 4’ raddoppiano con Mattia Giardi, mettendo così in cascina un importante tesoretto da gestire in previsione della gara di ritorno, in programma sabato prossimo a Montecchio.



Non si sono garantite alcun tipo di vantaggio dopo i primi 90’, invece, Tre Penne e Folgore, che hanno impattato – anch’esse ad Acquaviva - senza reti né all’attivo né al passivo. Dunque, l’intero verdetto di questo doppio confronto è demandato alla gara di ritorno, che andrà in scena domenica prossima a Montecchio.