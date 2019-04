Volley A2 femminile, l'Omag stende Soverato 3-0 e blinda il quarto posto

Sport

San Giovanni in Marignano

| 21:14 - 07 Aprile 2019

Vittoria da tre punti per l'Omag San Giovanni in Marignano.

Nella penultima giornata di ritorno della poule promozione della Samsung Volley Cup, serie A2 femminile, la Omag torna al successo per 3-0 e tiene a distanza Soverato, assicurandosi così matematicamente il quarto posto in classifica. Una gara, quella del sestetto guidato da Stefano Saja, giocata con il giusto atteggiamento e soprattutto di squadra. Una dimostrazione di compattezza con tre giocatrici in doppia cifra e Pinali (13 punti i suoi) MVP.

E’ stata una gara quasi a senso unico, con Soverato raramente in partita, ad eccezione di una reazione nel terzo set. Le ragazze della Omag hanno regalato ai propri tifosi uno spettacolo entusiasmante non facendo troppo rimpiangere l’assenza della sfortunata Erin. L’assenza anche dell’americana Hurley — a cui vanno i nostri migliori auguri — nella squadra avversaria ha avuto in qualche modo il suo peso. “Ci siamo assicurati il ritorno ed eventuale golden set in casa — dichiara Alessandro Zanchi vice allenatore della Omag — dove la splendida cornice di pubblico sarà un supporto fondamentale. Ripartiamo da martedì recitando il solito mantra <una gara per volta>. Ora la testa a Martignacco”.

Il tabellino

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO – VOLLEY SOVERATO 3-0

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Saguatti 5, Gray 4, Manfredini 17, Pinali 13, Lualdi 10, Battistoni 3, Gibertini (L), Mazzotti, Guasti. Non entrate: Caneva, Mandrelli, Casprini. All. Saja.

VOLLEY SOVERATO: Boldini, Mangani 9, Guidi 9, Arico’ 4, Tanase 8, Boriassi 6, Napodano (L), Barbiero 3, Riparbelli, Formenti, Saccani. All. Napolitano.



ARBITRI: Licchelli, Usai.

PARZIALI: 25-10 25-21 27-25.

NOTE Durata set: 18′, 23′, 28′; Tot: 69′.

RISULTATI

Bartoccini Gioiellerie Perugia-Lpm Bam Mondovi’ 3-2

Omag S. Giov. in Marignano-Volley Soverato 3-0

Barricalla Cus Torino-Zambelli Orvieto 1-3

Conad Olimpia Teodora Ravenna-Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 0-3

Delta Informatica Trentino-Itas Citta’ Fiera Martignacco 3-1

CLASSIFICA

Bartoccini Gioiellerie Perugia 37; Delta Informatica Trentino 36; Barricalla Cus Torino 31; Omag S.Giov. In Marignano 30; Volley Soverato 25; Lpm Bam Mondovi’ 23; Zambelli Orvieto 23; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 22; Conad Olimpia Teodora Ravenna 17; Itas Citta’ Fiera Martignacco 11.