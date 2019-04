Calcio Eccellenza, il Cattolica non va oltre il pari al Calbi contro il Diegaro: 0-0

Sport

| 21:01 - 07 Aprile 2019

Giocatori del Cattolica (foto Anteo Galli).

Finisce senza reti lo scontro diretto per la salvezza tra Cattolica e Diegaro. La squadra giallorossa non sfrutta l'occasione resta a -2 dalla salvezza diretta. In coda pareggiano tutte le avversarie tranne il Sanpaimola che cade in casa con la capolista Alfonsine.



CATTOLICA: Andreani, Casolla, Scoccimarro, Sale, Ceramicoli, Tombari, Sylla (35′ st Fiaschini), Bacchiocchi, Protino (19′ st Bartomioli), Sartori, Di Addario (41′ st Bara). A disp.: Rossini, Dosio, Mercuri, Bacchielli, Pari, Cruz. All. Angelini.



DIEGARO: Foiera, Mazzuoli, Vitali, Sankhare, Antoniacci, Varrella, Casadei (19′ st Meoni), Ravaglia (43′ st Bartoletti), Gobbi (10′ st Morganti), Domini, Rizzitelli. A disp.: Fabbri, Lombardini, Renzi, Pagliarani, Giornali, Asilani. All. Siviero.



ARBITRO: Enrico Cappai di Cagliari. ASSISTENTI: Nicola Stefano Fornelli di Imola e Alessio Mauriello di Bologna.

AMMONITI: Gobbi, Di Addario.

ESPULSO: 47′ st Sartori per doppia ammonizione.