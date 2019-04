Durante la Guerra salvò i registri del catasto di Rimini: Alberto Bellucci festeggia i 100 anni

Attualità

Rimini

| 20:41 - 07 Aprile 2019

Il compleanno del centenario Alberto Bellucci.

La comunità riminese in festa per i 100 anni di Alberto Bellucci, il cui compleanno è stato celebrato da tutta la famiglia e dall'assessore Jamil Sadegholvaad.

Nato ai Padulli è l’undicesimo di 12 figli. Militare a Gorizia dal 1940, nel 44 è scappato alla deportazione con un amico ed è tornato a casa a piedi, dalla Iugoslavia. Ha aiutato il fratello Lino (ex funzionario del Comune di Rimini) a salvare tutti i registri dell'ufficio del catasto di Rimini portandoli a casa, visto che venivano usati dai tedeschi come passerelle nel fango dei cortili. Dal '60 all'83 ha fatto il muratore con l’impresa Bellucci. Una volta in pensione ha continuato a fare il contadino. "Le ginocchia cedono, ma lui, a carponi (in ginocchio), continua a lavorare il suo orto", raccontano dalla famiglia.