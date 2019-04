Trova una Smac Card e la usa per fare acquisti: condannato 54enne di Novafeltria

Cronaca

Novafeltria

| 11:29 - 07 Aprile 2019

Carta di credito (foto di repertorio).

Un 54enne di Novafeltria è stato condannato a 7 mesi di reclusione, giovandosi comunque della sospensione della pena, per aver usato la Smac Card di un altro uomo ed effettuare degli acquisti. Il 54enne, nel rivenire la carta smarrita, aveva trovato anche il codice pin e aveva così pensato di utilizzarla per fare acquisti gratis. Come riporta il sito di San Marino Rtv, spese 270 euro per completare sette acquisti. Individuato dalle forze dell'ordine sammarinesi, il novafeltriese confessò le proprie responsabilità e restituì 270 euro.