Finisce fuori strada con l'auto mentre percorre la Statale 16 a Bellaria Una ragazza è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, ed è stata portata in ospedale

Cronaca Bellaria Igea Marina | 11:11 - 07 Aprile 2019 Polizia Stradale (foto di repertorio). Finisce fuori strada con l'auto, fortunatamente senza gravi conseguenze. Domenica mattina una ragazza stava viaggiando sulla Statale 16 a Bellaria, sulla via Popilia, quando ha perso il controllo del mezzo all'altezza del civico 16. E' finita fuori strada, fortunatamente senza riportare ferite gravi. Il fatto di aver allacciato le cinture di sicurezza ha evitato conseguenze peggiori durante il sinistro. La giovane è stata comunque portata in ospedale, all'Infermi di Rimini, per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. I fatti sono avvenuti intorno alle 7.45.