Cronaca

Riccione

| 11:03 - 07 Aprile 2019

Scooter incendiato (foto di repertorio).

Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe della mano di un vandalo, quella che ha dato fuoco a uno scooter parcheggiato lungo via Orazio a Riccione. Alle 23.20 circa di sabato i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, che hanno distrutto il ciclomotore, tanto che non è stato possibile risalire al modello, e danneggiato uno scooter Honda posteggiato a lato. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti anche i Carabinieri.