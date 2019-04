Christian Dior presenta il suo nuovo rossetto a Santarcangelo con la bella Margherita Molinari

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 10:28 - 07 Aprile 2019

Margherita Molinari, testimonial rossetti Dior.

Christian Dior ha scelto le sue labbra per il suo nuovo rossetto "Dior Addict", un binomio di bellezza che - secondo i responsabili marketing della prestigiosa maison parigina - garantirà al cosmetico francese il "solito" successo planetario.

Per Margherita Molinari, la "bomber" di Avanti un altro, il pre-serale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, si tratta dell'ennesimo riconoscimento di prestigio, lei che oggi - followers alla mano - viene considerata una delle influencer più efficaci e remunerative nel settore moda, life-style, wellness e make-up.

L'anteprima della presentazione si è svolta sabato pomeriggio alla profumeria Sabbioni di Santarcangelo, dove è stato organizzato un flash-event consacrato alla bellezza e alla seduzione.

Guest-star dell'iniziativa, come detto, la bella 24enne di Cusercoli (Fc) che il grande pubblico televisivo ha imparato a conoscere nelle vesti di sexy-calciofila, ma che nei mesi scorsi, a Milano Marittima, si è cimentata anche come social media manager tenendo una lezione di comunicazione digitale ad alcune aspiranti influencer dell'Ale Piva Production.

Sarà lei, dunque - modella bellissima ed impeccabile studentessa alla Luiss - la testimonial ufficiale del nuovo rossetto, l'ambasciatrice di bellezza che presterà il suo volto alle campagne social del nuovo "Dior Addict".

Intanto, terminate le registrazioni di "Avanti un altro", Margherita è attesa da una lunga serie di appuntamenti professionali che, tra un esame e l'altro all'università, la porteranno in giro per il mondo. Con i soliti occhi da cerbiatto e una punta di rossetto in più.