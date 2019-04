Calcio 1a Cat: Sant'Ermete, il primo pareggio di stagione è con l'Alta Valconca (0-0)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:26 - 07 Aprile 2019

Calciatore del Sant'Ermete in maglia verde (foto di repertorio).

S.ERMETE: Vandi, Tosi Brandi, Genghini (90' Castiglioni), Drudi, Zavattini N, Fini, Gentile (75' Del Prete), Ciccarelli (80' Bettini), Molari (65' Rossi), Vukaj, Belloni (70' Zavattini L). Panchina. Gentili, Bonifazi, Giorgini, Marcaccio. All. Pazzini.

ALTA VALCONCA: Tullio, Ferri (78' Cavalli), Pazzaglini, Mancini, Tenti, Ottaviani, Pasini, Pazzaglini, Gori (35' Niang), Cardini, Cevoli. Panchina: Palmerini, Ceramicola, Sani. All. Gaudenzi.

ARBITRO: Carlini di Cesena.



Rallenta il Sant'Ermete bloccato sul pari per 0-0 dall'Alta Valconca. Grande rammarico per i "verdi" che sprecano numerose occasioni e rischiano la beffa su punizione di Cardini respinta dalla traversa. Per la squadra allenata da Pazzini è il primo pareggio del campionato, utile ad agganciare a quota 43 punti il Novafeltria e il Mondaino.