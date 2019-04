Calcio 1a Cat: Athletic Poggio beffa il Novafeltria con prodezza di Succi (1-0)

Sport

Novafeltria

| 17:26 - 07 Aprile 2019

La formazione iniziale del Novafeltria.

AT.POGGIO: Sebastiani, De Paoli (70' Gacovicaj), Ceccarini, Succi, Pagliarani (81' Manfroni); Astolfi D., Depaoli, Valentini; Della Marchina (90' Baschetti), Zaghini (63' Bartolini), Astolfi A. (75' Bernucci)

In panchina: Montagna, Cupioli, Fontana, Magnani. All. Damato.

NOVAFELTRIA: Semprini, Ceccaroni (83' Morciano), Mahmutaj (68' Arapi), Rinaldi, Babbini; Pasolini, Cupi, Amantini; Semprini, Sartini (60' Baldinini), Balducci.

In panchina: Cappella, Mainardi, Gentili, Outaadi, Crociani, Gori M. All. Fabbri.

ARBITRO: Benini di Forlì.

RETI: 22' Succi.

NOTE: ammoniti Ceccaroni, Zaghihi, Balducci. Angoli: 1-1.



Terza sconfitta consecutiva per il Novafeltria, che superato 1-0 dall'Athletic Poggio, scivola a -7 dalla vetta occupata dal Gatteo.

Dopo un minuto di raccoglimento per commemorare le vittime del terribile terremoto che colpì dieci anni fa l'Aquila, è subito gara accesa: all'8' Ceccaroni abbatte Della Marchina lanciato a rete, ma viene graziato dall'arbitro Benini, che lo ammonisce solamente. La punizione di Zaghini è alta sopra la traversa. Al 22' l'Athletic Poggio passa in vantaggio grazie a Succi: l'azione è avviata da Della Marchina sulla sinistra, Succi riceve la sfera fuori dall'area di rigore, si gira e si destreggia in dribbling tra alcuni avversari, per poi concludere di potenza sotto l'incrocio. Il Novafeltria sfiora il pareggio al 25' con un lancio di Amantini per il giovane Sartini, che a tu per tu con Sebastiani lo supera, ma Pagliarani salva miracolosamente sulla linea in scivolata. Al 36' brividi per l'Athletic Poggio su un cross rasoterra dalla sinistra che Sebastiani tocca, senza che nessun giocatore del Novafeltria riesca a correggere in rete. Nella ripresa al 49' Semprini blocca una punizione non irresistibile di Zaghini. Tre minuti dopo stop pregevole di Semprini che evita un difensore e serve Sartini, l'attaccante classe 2001 non riesce a concludere in rete. I gialloblu di Fabbri disputano una buona ripresa, reclamano per un paio di episodi dubbi in area, ma solo all'80' sfiorano il pari con una punizione di Baldinini a fin di palo. All'89' il neo acquisto Semprini spreca di testa su lancio di Balducci, para Sebastiani. Al 94' mischia sottoporta dell'Athletic Poggio, ma il pallone non entra, provvidenziale "spazzata" di Ceccarini.