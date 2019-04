Raid di vandali in via lavatoio a Rimini: decine di auto rigate

Cronaca

Rimini

| 09:54 - 07 Aprile 2019

Una delle automobili rigate dai vandali.

Sgradita sorpressa per i residenti in via Lavatoio a Rimini, al risveglio, domenica mattina. Le automobili parcheggiate in strada infatti sono state oggetto di vandalismo. Ignoti hanno rigato le carrozzerie di una ventina di vetture, da via Lavatoio fino all'incrocio con via Bilancioni. I residenti sono esasperati: "Non è la prima volta, io addirittura non vado più neanche dal carrozziere, tanto poi ripasserebbero", racconta amareggiato uno di loro. A volte i vandali si "sfogano" contro le carrozzerie, altre volte contro gli pneumatici: "forano le gomme, quelle del lato dell'auto dalla parte delle abitazioni, non dalla strada, così ce ne accorgiamo solo quando saliamo a bordo per andare al lavoro". La speranza di individuare i responsabili dei danneggiamenti passa dalla telecamera posta all'ingresso di uno studio locale posto nella via. In mattinata un poliziotto ha eseguito i rilievi in zona, al momento non ci sono denunce, ma i cittadini della via Lavatoio non vogliono rimanere con le mani e stanno vagliando la possibilità di installare un circuito di videosorveglianza.