Volley C maschile, Titan Service sugli scudi nella sfida col San Zaccaria: 3-1

Sport

Repubblica San Marino

| 09:21 - 07 Aprile 2019

Nicolas Farinelli.

Partita equilibrata, più di quanto non dica il punteggio e giocata con grande intensità quella di sabato sera al Pala Casadei di Serravalle. Titan Services e Conad San Zaccaria hanno dato vita a un bel match, meritatamente vinto dai padroni di casa per 3-1 (29/27 15/25 25/19 25/19).

Buone prestazioni di tutta la squadra anche in rapporto alla forza dell’avversario. Solito importante contibuto di punti da parte di Farinelli (18) e Mondaini (16). Per i sammarinesi, play-off in ghiaccio e primo posto pressoché sicuro.

CRONACA. La Titan Services inizia spingendo forte in battuta anche a costo di qualche errore. Rondelli distribuisce il gioco su tutti gli attaccanti e si combatte punto a punto in un match ad alta intensità e velocità. Il primo break è dei padroni di casa (17/14) ma i ravennati sono squadra molto solida e non mollano di un centimetro. Nel finale di set si riportano in pari (22/22) e si deve andare ai vantaggi per chiudere. La spunta per 29 a 27 la squadra di casa al quinto set-point dopo averne concesso uno agli avversari sul 26/27. L’inizio del secondo parziale vede un monologo della Titan Services (5/0) con Peroni, Mondaini e Farinelli a produrre punti. Gli avversari hanno in Taglioli un terminale d’attacco molto in palla e, soprattutto, il loro muro limita molto gli attacchi dalle bande. Gli ospiti, insomma, rientrano, mettono il muso avanti (7/8) e poi addirittura allungano decisamente(13/20) in una fase di partita nella quale la Titan Services non riesce proprio a metter giù neanche una palla, fermata dall’efficace muro avversario. Finisce con un imprevedibile 15/25. Terzo set nel quale sono i titani a partire bene e ad allungare (9/5 e primo time-out ospite). Farinelli e compagni tengono il vantaggio fino al 24/17. Al terzo set-ball è Peroni a chiudere con un attacco al centro (25/19). Nella quarta ripresa si gioca sempre ad alta intensità. Il primo break è della Titan Services che dall’8/7 scappa sul 14/7 con capitan Andrea Lazzarini particolarmente efficace in battuta (2 ace) e in attacco in questa fase. E’ il break decisivo. La Titan Services continua a macinare il suo gioco e chiude sul 25/19 alla seconda occasione.

TITAN SERVICES. Andrea Lazzarini 8, Oliva 5, Farinelli 19, Mondaini 16, Peroni 8, Rondelli 4, Rizzi (L), Lombardi, Di Michele, Bacciocchi. N.E.: Elia Lazzarini, Bernardi. All. Stefano Mascetti.

CLASSIFICA. Titan Services 49, Cesena 46, Plastorgomma Sassuolo 46, Conad San Zaccaria Ravenna 45, Dinamo Bellaria 43, Hipix Modena 41, Pagnoni Marignano 30, Consar Ravenna 24, Carpi 21, Spem Faenza 20, Cesenatico 8, Foris Index Conselice 5.

PROSSIMO TURNO (22^ e ultima giornata). Sabato 13 aprile ore 17.30 a Conselice: Conselice - Titan Services.