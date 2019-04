Basket C Silver, i Titans travolgono Jesi nella prima sfida di Coppa: 95-67 Per Semprini 6/6, 10 assist per Longoni, 8 rimbalzi per Felici. Venerdì sera a Jesi gara2

Sport Repubblica San Marino | 08:56 - 07 Aprile 2019 La Pallacanestro Titano ha vinto la prima sfida di Coppa. E' una gran bella Pallacanestro Titano quella che ha affrontato l’Aesis Jesi nella prima partita della serie di Coppa. I Titans hanno chiuso sul 95-67 un match che ha avuto sempre un solo padrone. Lusinghiere anche le statistiche finali, tra le quali va segnalato il 6/6 dal campo di Semprini (con super schiacciata nel quarto periodo), i 10 assist di Longoni e gli 8 rimbalzi di Felici. Pronti-via e Macina e compagni volano sul 28-15 del 10’ che dice tanto della brillantezza di un attacco in gran vena (due triple di Padovano e due di Macina) e di una difesa sul pezzo. Nel secondo parziale la gara è più equilibrata ma il vantaggio rimane pressoché inalterato, con la Pallacanestro Titano che allunga di un’incollatura e chiude all’intervallo sul 51-35. Terzo e quarto parziale seguono la stessa linea di tendenza, con i Titans a vincere di 6 entrambi i tempi. È di ritorno dagli spogliatoi che l’Aesis Jesi si avvicina per l’ultima volta in maniera pericolosa, questo grazie a un 6-2 di break che porta il match sul 53-41. Di lì in poi però altro sprint dei padroni di casa e match chiuso. Gara che la Pallacanestro Titano ha affrontato subito bene, con l’ulteriore merito di non abbassare mai la tensione e di cercare comunque di allungare il vantaggio fino alla fine. Venerdì sera a Jesi gara2.



Il tabellino PALL. TITANO – AESIS JESI 95-67

TITANO: Giovannini, Riccardi 14, Longoni 7, Macina 13, Sorbini 8, Zanotti 4, Felici 8, Cambrini 9, Semprini 13, Padovano 19. All.: Padovano.

AESIS: Strappato 7, Zoppi, Mentonelli 10, Konteh 13, Elling 3, G. Montanari 2, Galiano 21, Kouyate 6, P. Montanari 5. All.: Francioni. Parziali: 28-15, 51-35, 72-50, 95-67.