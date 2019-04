Le grandi emozioni dei rally anni '70 e '80 con il San Marino Revival

Sport

Repubblica San Marino

| 08:38 - 07 Aprile 2019

Una fase di un'edizione passata del San Marino Revival.

Per gli appassionati di motori è ormai tradizione a maggio il San Marino Revival. E' tutto pronto per l'edizione 26, anche quest'anno "premiata" con la titolarità del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche. Il San Marino Revival, in programma il 3 e il 4 maggio 2019, ripercorre le bellissime strade di quei rally leggendari degli anni 70 e 80, un tripudio di emozioni tutte da guidare, ma non contenti si è arricchito il percorso con passaggi nei luoghi più incantevoli e suggestivi delle Repubblica di San Marino. La partenza, come negli ultimi anni, dal parco della Casa San Giuseppe nel Castello di Borgo Maggiore, praticamente ai piedi del monte da dove si potrà godere anche la vista di tutta la riviera romagnola, oltre a scoprire i particolari delle 3 torri che svettano sulla cima del monte Titano.