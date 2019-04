Basket C Silver, ai Dulca Angels il tirato derby con l'Artusiana: 73-70

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 08:38 - 07 Aprile 2019

Dulca Angels sola al secondo posto della classifica.

Il derby romagnolo tra Dulca Angels e Artusiana non ha deluso le attese: successo dei padroni di casa per 73-70. Primo quarto con i clementini in pieno controllo, De Martin e Zannoni spingono forte sull’acceleratore da subito Forlimpopoli è imprecisa al tiro e a 6:50 sul 13-3 e coach Agnoletti è costretto al time out. Dopo il minuto di sospensione però le cose sembrano non migliorare Fusco e Fornaciari continuano a segnare ma sul finire di quarto grazie a Biondi da 3 punti Forlimpopoli chiude con 11 lunghezze di svantaggio sul 19-8. La squadra ospite nel secondo quarto si gioca la carta zona e rallenta il gioco dei Santarcangiolesi, ma soprattutto grazie a Grassi e Valgimigli comincia a perforare a ripetizione il canestro. Sul 31-28 è coach Evangelisti a chiamare timeout, sembra che l’emorragia difensiva sia tamponata, ma negli ultimi 2 minuti del quarto dopo un tecnico a Fornaciari e Nervegna, si accende Agatensi che con tre conclusioni consecutive porta i suoi avanti 39-35 all’intervallo.

Terzo quarto con i Dulca che grazie alla difesa 3-2 ritrovano la fiducia persa nel quarto precedente, Forlimpopoli perde diversi palloni e prima Zannoni con i recuperi e i contropiedi, poi De Martin riportano sotto i clementini. Colombo si trasforma in mister utilità con i rimbalzi e gli assist e quando Fusco segna da tre punti Santarcangelo si ritrova sul +10 per poi chiudere il quarto in vantaggio 58- 49.

Ultimo quarto e Santarcangelo sembra controllare facilmente issandosi fino al + 14 sul 64-59 grazie ad una tripla di Raffaelli e un tecnico alla panchina ospite. Poi improvvisamente si svegliano Nervegna e Grassi che con un parziale di 12-0 portano Forlimpopoli a -2.

Evangelisti è costretto al timeout ma il canestro per i padroni di casa sembra sempre più piccolo mentre Piazza a rimbalzo confeziona il sorpasso a 2'10" dal termine. Sul ribaltamento Lucchi s’inventa una tripla in equilibrio precario al ventiquattresimo secondo e dall’altra parte risponde Agatensi sempre da tre. Santarcangelo si mantiene viva con i rimbalzi d’attacco di Fusco e De Martin che è preciso dalla lunetta. In attacco ora è Forlimpopoli a faticare e quando De Martin a 34 secondi dal termine firma il 72-70 coach Agnoletti spende l’ultimo timeout. L’attacco dell’Artusiana va da Agatensi ben difeso da De Martin che recupera palla e serve Fornaciari colpito fallosamente in contropiede. Uno su due per Ricky e palla ancora ad Agatensi che tira dall’arco, ma non colpisce neppure il ferro sul successivo rimbalzo conteso, il tempo si esaurisce e Santarcangelo può festeggiare la terza vittoria in otto giorni e il secondo posto in solitaria. Prossimo impegno per gli Angels, Sabato 13, a Borgo Panigale contro il temibile Atletico Basket.

Il tabellino

Angels: Colombo 4, De Martin 19, Zannoni 16, Fornaciari 9 Fusco 12, Raffaelli 3, Lucchi 6, Russu 2, Massaria ne, Adduocchio, Buzzone ne. All Evangelisti

Artusiana: Nervegna 9, Agatensi 11, Piazza 9, Grassi 13, Ravaioli 3, Valgimigli 11, Servadei 3, Biondi 8, Del Zozzo ne, Stella ne. All Agnoletti

Arbitri: Bettini, Cavina

Parziali : 19-8 35-39 58-49 73-70

Spettatori 300 circa