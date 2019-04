Allo stadio Nanni di Bellaria l'Inter Summer Camp, aperte le iscrizioni

Sport

Bellaria Igea Marina

| 08:34 - 07 Aprile 2019

Giovani calciatori allo stadio Nanni di Bellaria (foto Alessia Bocchini).

Anche quest'anno tornano gli Inter Summer Camp. Dopo il successo della scorsa estate, ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 e i 17 anni avranno l'opportunità di incontrare nuovi amici e vivere settimane di calcio e divertimento con gli allenatori del settore giovanile neroazzurro. Inter Summe Camp, per il 2019, ha stratto un accordo con la Bellaria Future Academy. Una degli appuntamenti con il Camp neroazzurro si terrà appunto allo stadio Nanni di Bellaria, dal 10 giugno al 5 luglio. Tutti gli iscritti riceveranno un kit dedicato nerazzurro e potranno divertirsi con sessioni di allenamento specifiche in relazione alla loro età e alla loro esperienza calcistica, oltre a partecipare a numerose altre attività ricreative.



Info per iscrizioni: 370 35 60 610. Mail: settore.giovanile@bellariafutura.it