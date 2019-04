Lo scrittore riminese Michele Marziani presenta il suo nuovo libro: 'Il suono della solitudine'

Eventi

Rimini

| 08:28 - 07 Aprile 2019

Lo scrittore riminese Michele Marziani.

In attesa del ritorno della rassegna culturale ‘Un Libro per the’, nei locali no slot di Rimini (il calendario è in via di definizione), Zeinta di Borg annuncia un appuntamento con lo scrittore riminese Michele Marziani, che presenterà il suo nuovo libro: “Il suono della solitudine. Piccole storie da raccontare a te stesso” (Ediciclo Editore). Appuntamento lunedì 8 aprile alle 18.30 al Pourparler di Piazza Mazzini. Novantatré pagine in cui riflettere sul senso della solitudine, non filosofeggiando su teorie astratte ma raccontando una solitudine scelta e voluta, conquistata con fatica e che si rivela un privilegio per pochi. Marziani parte dal presupposto che “il segreto non è piacere agli altri, ma vivere come piace a te”, per poi sviluppare l’idea che vivere in modo solitario aiuti ad avere meno paura del mondo e ad essere più liberi e più desiderosi di fare le cose. È una dimensione che non è per tutti. Occorrono fortuna e buona salute, ma non sono requisiti sufficienti. La solitudine bisogna conquistarla, essere disposti a pagarla, amarla. Trovare il coraggio di stare in equilibrio su un abisso, su un vuoto dove si può precipitare in ogni attimo e finire nel mondo dei soli. La solitudine è un cammino su una fune, verso una vita più ricca, più autentica, per la quale vale la pena di spendersi, ma dove ogni passo va fatto con sorriso e consapevolezza.