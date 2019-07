Bilancio positivo per il Palacongressi: 'importante promozione del brand di Riccione'

Attualità

Riccione

07 Aprile 2019

Facciata del Palacongressi di Riccione.

Tempo di bilanci per il Palacongressi di Riccione. Nell'ultimo trimestre (gennaio-marzo) sono stati 24 gli eventi ospitati, 12.000 i partecipanti e oltre 20.000 le presenze. Rodolfo Albicocco, Presidente dell’Associazione Albergatori, commenta: “Di particolare interesse sono stati gli eventi formativi che si sono svolti nel mese di marzo 2019, sia per la durata dei soggiorni alberghieri, anche 4/5 giorni, che per il target coinvolto che ha interessato anche alberghi di categorie non sempre inserite nel circuito congressuale come 3 e 2 stelle”. Grande soddisfazione per il presidente della New Palariccione Eleonora Bergamaschi: "Ci hanno scelto non solo aziende e associazioni mediche, ma anche importanti scuole di formazione di marketing, web marketing e crescita personale, che prevedono notevoli ritorni anche in termini di immagine della destinazione. Quindi non solo ricaduta economica ma anche visibilità mediatica, quale occasione di promozione del territorio. Per una città come Riccione significa consolidare il proprio brand”. Ci sono anche poi le sinergie con il territorio: ad esempio la convention della Federazione Italiana Baseball Softball di fine gennaio, alla quale hanno partecipato ospiti di calibro internazionale e che ha usufruito degli impianti sportivi della città; oppure il congresso "Panorama Diabete" che ha coinvolto la città con una maratona benefica aperta al pubblico; oppure ancora l’azienda Comifar che ha scelto Riccione per le sue offerte di attività Team Building.



PROSSIMI EVENTI: Prima di Pasqua convention con 600 ospiti di un importante brand del settore dentale. Dopo il ponte Pasquale “Sapienza finanziaria”, una tre giorni di formazione per 600 partecipanti; chiude il mese di aprile il 6° Campionato di Calcio ad 8 per Magistrati, un importante evento dell'Associazione Nazionale Magistrati che prevede momenti sportivi, convegnistici e anche formativi in collaborazione con le scuole del territorio. Maggio parte con il congresso nazionale A.I.C.O, l’Associazione Infermieri di Camera Operatoria, 600 partecipanti dal 2 al 4; segue il 10 e 11 maggio la convention Admenta, che torna a Riccione per la terza volta consecutiva. Il 13 e 14 maggio è la volta di Var Group, con 900 partecipanti provenienti da tutta Italia; anche Banca Valconca sceglie Palariccione per il suo meeting del 12 maggio. L’evento sicuramente che avrà l’impatto mediatico maggiore sarà l’Assemblea Generale di Avis dal titolo “Reti Solidali. Le nuove rotte del volontariato del dono”, 1000 partecipanti al giorno dal 16 al 19 maggio. Il mese prosegue poi nel segno dei congressi medici: dall’Associazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico, all’Associazione di Ricerca e Aggiornamento in Riabilitazione in 350 ospiti dal 20 al 23 maggio, per arrivare al congresso di Dermatologia per il Pediatra, ormai di casa a Riccione con i suoi 1000 partecipanti il 24 e 25 maggio. Conclude il mese di maggio un’importante azienda software del territorio che continua a scegliere Palariccione affittando per intero la struttura e trasformando ogni volta gli spazi con mirabolanti nuovi allestimenti.