Scontri prima di Teramo Rimini, arriva il Daspo per trenta tifosi

Cronaca

Rimini

07 Aprile 2019

Poliziotto (foto di repertorio).

Il Questore di Teramo ha firmato trenta provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Rimini, a seguito degli scontri in Abruzzo del 9 febbraio scorso. Il daspo è di cinque anni per sei tifosi, di un anno per altri 24. Gli scontri si verificarono nella frazione di San Nicolò, a pochi km dallo stadio, nei pressi di un ristorante; una maxi rissa a colpi di cinte, aste di bandiera, con sedie lanciate. Una decina i feriti non gravi. Sul posto intervennero gli agenti della Squadra Mobile e della Digos.