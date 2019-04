Volley B2 femminile, il derby è della Caf Acli Stella: battuta l'Emanuel Riviera Volley per 1-3

Sport

Rimini

| 21:16 - 06 Aprile 2019

La Caf Acli Stella Rimini esulta dopo il puinto della vittoria.

Nel derby tutto riminese la spunta la Caf Acli Stella in maniera netta: il successo per 1-3 alimenta in maniera sensibile le speranze di salvezza. La squadra di Piraccini (terza vittoria in cinque partite per il nuovo coach) passa con autorità sul campo dell'Emanuel Riviera Volley, che complica invece alquanto la sua corsa ai playoff: per la squadra di Nanni è la seconda sconfitta di fila.

L'approccio al match è decisamente migliore per la formazione ospite, che vince agevolmente il primo set e in maniera più sofferta il secondo parziale di cui comunque tiene sempre in mano il pallino. La reazione rabbiosa dell'Emanuel arriva al terzo set: netto successo per 25-15 che sembra riaprire i giochi del match. Invece è un fuoco di paglia. Nel quarto parziale la Caf Acli Stella parte in sordina e poi mette la freccia tenendo un margine di quattro, cinque punti.

Il tecnico della Stella Rimini Michele Piraccini commenta: “E' una vittoria molto importante e per certi versi insperata visto che l'Emanuel partiva coi favori del pronostico, ma si sa che il derby è sempre una partita a sé e noi ci abbiamo messo tanto cuore. Siamo in crescita. Buona la prova in fase difensiva, siamo riuscite a limitare l'Emanuel in maniera efficace e l'inversione delle due bande in relazione alla rotazione in fase difensiva delle avversarie ha dato i suoi frutti. Mancano quattro partite alla fine: dobbiamo cercare di fare punti ovunque”.

Dall'altra parte il coach dell'Emanuel LucaNanni rende merito alle cugine: “La Stella ha meritato, ha giocato una bella partita mentre la mia prima squadra è stata sottotono – spiega – . Nel nostro punto di forza, cioè la fase ricezione-difesa non siamo stati efficaci come in altre partite. E' la seconda sconfitta di fila: siamo in flessione fisica e mentale”.

Il tabellino

Emanuel Riviera Volley – Caf Acli Stella 1-3

EMANUEL: Vujevic 12, Nicoletti, Zucchini, Orsi 4, Catalano 3. Maccji libero1, Leonardi 18, Godenzoni 14, Forlani.Ne. Benvenuti, Aglio, Ariano, Bissoni libero2. All.Nanni.

CAF ACLI STELLA: Lekenkovic lbero1, Costantino 10, Mazza, Ambrosini 3, Bologna 14, Francia 15, Biguci, Bianchi, Cicoria 5, Cit, Gugnali 12. Ne. Tomasucci, Serafini libero 2. All. Piraccini.

PARZIALI: 19/25, 22-25, 25/15, 19/25.

NOTE: Emanuel: BV 5. BS 7. Muri 6. Errori 17. Stella: BV 9. BS 11. Muri 6. Errori 11.

ste.fe.