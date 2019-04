FOTO Vera e Alessandro, due studenti del Savioli di Riccione sono i maghi del caffè

Attualità

Riccione

| 07:14 - 07 Aprile 2019

Alessandro Righetti, il docente Raffaele Musolino e Vera Corazzi.

Due giovani studenti riccionesi si sono classificati primi al contest "Best Barista Junior" tenutosi presso l'Istituto Alberghiero Martini di Montecatini. Una vittoria di prestigio per Vera Corazzi e Alessandro Righetti, dell'Istituto Alberghiero Savioli, visto che, per la sua terza edizione, il contest è diventato gara nazionale. Vera e Alessandro, accompagnati dal docent Raffaele Musolino, hanno affrontato una gara divisa in due parti: la prima sulla caffetteria, con la preparazione di caffè espressi e cappuccini a regola d'arte, la seconda, "mixology", prevedeva invece la creazione di un cocktail. I ragazzi riccionesi hanno stupito con il loro "Oh my gold!", un cocktail con base di caffè, whisky, orzata e delle foglio d'oro commestibili, preparato utilizzando anche la tecnica dell'affumicatura. Il Savioli di Riccione ha conquistato il primo premio: una macchina espresso Rancilio (modello Silvia), un macinino on demand per il caffè Eureka, un frullatore Hamilton Beach, una bottiglia magnum di Amaro Montenegro e dieci kg di caffè. Una grande soddisfazione all'interno di una preziosa esperienza professionale, basata sul confronto con altri istituti, in particolare per apprendere nuove tecniche di estrazione del caffè.