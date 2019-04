La sfida del giovane skipper Luca Rosetti: parteciperà a una delle più famose regate mondiali

Sport

Rimini

| 18:36 - 06 Aprile 2019

Lo skipper Luca Rosetti.

Si terrà Lunedì 8 Aprile alle ore 21, presso il Club Nautico di Rimini in

Via Largo Ruggero Boscovich, 12, Rimini la "Serata Oceanica: in Rotta Verso La Mini transat", in cui parteciperanno il giovane skipper Luca Rosetti e l' Istruttore Federale FIV di 2° livello Matteo Rusticali.

Durante la serata Rosetti parlerà del suo progetto di partecipare alla mini transat, una regata istituita dall'Inglese Bob Solomon nel 1977 e che oggi è una delle regate più famose e conosciute. L'emozionante obiettivo della regata consiste nell' attraversare in solitaria l'Oceano Atlantico. "Più che un progetto è un sogno che ho inseguito negli ultimi 3 anni e che ora è diventato solido e concreto", ammette un emozionato Rosetti.

La regata si svolge in due tappe. La prima parte il 22 Settembre da La Rochelle in Francia per arrivare a Las Palmas alle Canarie. Da qui inizia la traversata dell'Atlantico fino ai Caraibi, in Martinica, per un totale di 4050 miglia di navigazione. La durata della prima tappa è di 1350 miglia mentre la seconda 2700, per un totale di un mese circa di oceano.

L'evento sarà moderato da Andrea Musone, Direttore sportivo del Club Nautico di Rimini.