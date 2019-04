Set fotografici con modelle, gare di auto a pedali per bimbi: tanti nuovi eventi nell'estate di Bellaria

Attualità

Sono settanta gli eventi organizzati da Verdeblù per la lunga stagione estiva di Bellaria. Non mancano delle novità. Dal 31 maggio al 2 giugno un evento dedicato alla fotografia: "Shot&Fun Summer Edition", dedicato a fotografi professionisti e amatori, con contest, mostre, incontri e lezioni, ma anche set fotografici con modelle. Per i bambini, l'11-12 maggio, il divertente gp con auto a pedali, due piste allestite nel piazzale Capitaneria di Porto. Dal 7 al 9 giugno "Ballando Sulle Onde", tre giornate in riva al mare dedicate alla musica, al ballo, alla compagnia, al divertimento e alla diffusione delle tradizioni folkloristiche romagnole, in cui saranno organizzate lezioni di ballo, spettacoli musicali con orchestre ed esibizioni del gruppo spettacolo "Le Sirene Danzanti". Dal 4 al 14 settembre l'European Music Fest, il più grande concorso musicale europeo dedicato a cantanti, band, rapper, dj e musicisti emergenti, divisi per categorie. In ambito sportivo, da segnalare il 22 giugno la Color Vibe, corsa di 5 km "colorata" dal lancio di polveri variopinte.