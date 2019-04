Basket giovanile, la Under 18 dei Crabs all'esordio lunedì nella fase Interregionale

Sport

Rimini

| 17:39 - 06 Aprile 2019

La Under 18 dei Crabs debutta lunedì al Flaminio nella fase Interregionale.







Dopo essersi classificati terzi nel proprio girone, guadagnandosi il passaggio del turno, ora la squadra Ubnder 18 dei Crabs è pronta per la seconda fase.



Il campionato Under 18 Eccellenza ha visto 81 squadre di tutta Italia, suddivise in 6 gironi (Lombardia, Piemonte, Veneto, Marche, Lazio e Campania), sfidarsi fino all’ultima giornata con l’obiettivo di raggiungere le Finali Nazionali.



Dopo innumerevoli battaglie le migliori 24 si sono qualificate per la seconda fase, composta da sei mini-gironi da quattro squadre ognuno. Ogni squadra affronterà le avversarie due volte (andata e ritorno).



Alla fine della seconda fase, la prima classificata di ogni mini-girone si qualifica direttamente alle Finali Nazionali, mentre le seconde classificate verranno suddivise in due gironi da tre squadre ognuno, e disputeranno un Concentramento dove solo la società vincitrice di ogni Concentramento si qualificherà per le Finali Nazionali.



L’Emilia-Romagna è da sempre terra di importanti squadre giovanili; quest’anno ben 8 società hanno partecipato al campionato U18 Eccellenza: Fortitudo 103 Bologna, Pall. Titano San Marino, G.S. International Basket Imola, Basket S. Pol. Compagnia Ravenna, Unipol Banca Virtus Bologna nel Girone Veneto (Ebano), Basket Rimini Crabs nel Girone Marche ed infine Grissin Bon Pall. Reggiana e Vis 2008 Ferrara nel Girone Lombardia.



Solo tre squadre sono riuscite a qualificarsi tra le migliori 24 di Italia: Basket Rimini Crabs, Fortitudo 103 Bologna e Grissin Bon Pall. Reggiana ed ora sono pronte per raggiungere il prossimo obiettivo.



Il primo appuntamento dei Granchi è al Flaminio lunedì 8 aprile alle ore 19:15 contro Novipiù Campus Piemonte Basket.



CALENDARIO GIRONE D



Lun 08/04 19:15 Crabs vs Campus Piemonte Flaminio

Lun 15/04 19:30 Virtus Valmontone vs Crabs Roma

Lun 29/04 20:30 HSC Roma vs Crabs Roma

Lun 06/05 19:15 Crabs vs HSC Roma Flaminio

Mar 14/05 20:00 Campus Piemonte vs Crabs Torino

Lun 20/05 19:15 Crabs vs Virtus Valmontone Flaminio